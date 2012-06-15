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Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
Помощники:
Сандер Ван Рокель, Эрвин Зейнстра
Дополнительные помощники:
Том Харальд Хаген (Норвегия)
Резервный судья:
Пол Ван Бокель, Ричард Лисвилд

Украина - Франция

15.06.2012, Пятница, 20:00 мск Донецк, стадион Донбасс-Арена Трансляция: "Первый канал" 19:55 (прямая) "Спорт 1" 19:00 (прямая) Чемпионат Европы, 2 тур Украина - Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2011

6 июня, понедельник 23:00 Украина 1:4 Франция
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа B
18 тур
21 ноября, среда 22:30 Украина 2:2 Франция
10 тур
2 июня, суббота 22:00 Франция 2:0 Украина
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 3 2 1 0 5:3 +2 7
2. Франция 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Украина 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Швеция 3 1 0 2 5:5 0 3
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