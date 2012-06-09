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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Дания
Нидерланды - Дания: обзор матча 09 июня 2012
Нидерланды
09.06.2012, суббота, 20:00
Чемпионат Европы, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Дания
24'
М. Крон-Дели
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Дания
Замена
Д. Кейт
️️️️
Г. ван дер Вил
Замена
Т. Миккельсен
️️️️
Д. Роммедаль
Желтая карточка
В. Квист
Желтая карточка
С. Поульсен
Замена
Л. Шоне
️️️️
К. Эриксен
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
И. Афеллай
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Н. Де Йонг
Желтая карточка
М. ван Боммел
ГОЛ! 0:1!
М. Крон-Дели
Пас отдал
С. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПАЗ
8
Ибрагим Афеллай
ЛВ
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Арьен Роббен
ПВ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
17
Симон Поульсен
ЛАЗ
4
Даниэль Аггер
(К)
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПАЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЛВ
21
Ники Зимлинг
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПВ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
5
Вилфред Баума
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Дания
16
Андерс Линдегаард
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
23
Тобиас Миккельсен
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
3-1-2-3-1
1
Стекеленбург
5
Виллемс
3
Хейтинга
0
Влаар
2
ван дер Вил
6
ван Боммел
6
Де Йонг
8
Афеллай
10
Снейдер
11
Роббен
9
ван Перси
2-2-2-3-1
16
Андерсен
4
Аггер
4
Кьер
6
Якобсен
17
Поульсен
21
Зимлинг
7
Квист
10
Роммедаль
10
Эриксен
2
Крон-Дели
11
Бендтнер
6
Де Йонг
0
ван дер Ваарт
0
ван дер Ваарт
6
Де Йонг
2
ван дер Вил
0
Кейт
0
Кейт
2
ван дер Вил
8
Афеллай
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
8
Афеллай
10
Роммедаль
23
Миккельсен
23
Миккельсен
10
Роммедаль
10
Эриксен
19
Шоне
19
Шоне
10
Эриксен
Остались в запасе
Нидерланды
Дания
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
5
Вилфред Баума
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Андерс Линдегаард
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
2
Кристиан Поульсен
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
5
Вилфред Баума
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Андерс Линдегаард
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
2
Кристиан Поульсен
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Нидерланды - Дания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примод Архар
Матей Жунич
Дополнительные помощники:
Матей Юг
Славко Винчич
Резервный судья:
Павел Краловец (Чехия)
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:05 (прямая) "Россия-1" 19:55 (прямая)
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