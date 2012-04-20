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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Динамо (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 20 апреля 2012
Динамо (мол)
20.04.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 10 тур
3 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
30'
Ф. Смолов
70'
И. Шитов
85'
А. Панюков (П)
37'
А. Попов
47'
Г. Засеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
А. Ташаев
️️️️
В. Соболев
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Панюков
Замена
К. Базелюк
️️️️
К. Инсунг
Замена
П. Дроздов
️️️️
А. Семенов
ГОЛ! 2:2!
И. Шитов
Замена
Б. Тащи
️️️️
А. Ильин
Желтая карточка
И. Шитов
Желтая карточка
С. Терехов
ГОЛ! 1:2!
Г. Засеев
Замена
А. Панюков
️️️️
Д. Отставнов
Замена
И. Соловьев
️️️️
Ф. Смолов
Замена
А. Сапета
️️️️
П. Нехайчик
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
А. Епуряну
ГОЛ! 1:1!
А. Попов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
80
Борис Тащи
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
77
Леонид Родионов
ЦП
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-4-2
39
Фролов
32
Терехов
17
Иванов
24
Епуряну
24
Шитов
19
Соболев
35
Ильин
17
Комисов
33
Нехайчик
26
Отставнов
90
Смолов
4-2-2-2
14
Карпов
8
Федотов
22
Тен
20
Полюткин
28
Семенов
52
Нетфуллин
7
Засеев
18
Попов
77
Инсунг
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
24
Епуряну
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
24
Епуряну
90
Смолов
9
Соловьев
9
Соловьев
90
Смолов
35
Ильин
80
Тащи
80
Тащи
35
Ильин
33
Нехайчик
41
Сапета
41
Сапета
33
Нехайчик
19
Соболев
88
Ташаев
88
Ташаев
19
Соболев
26
Отставнов
11
Панюков
11
Панюков
26
Отставнов
28
Семенов
7
Дроздов
7
Дроздов
28
Семенов
77
Инсунг
10
Базелюк
10
Базелюк
77
Инсунг
Остались в запасе
Динамо (мол)
ЦСКА (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
77
Леонид Родионов
ЦП
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
35
Роман Халанчук
ВР
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
77
Леонид Родионов
ЦП
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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