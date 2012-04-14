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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Рубин (мол)
Спартак М (мол) - Рубин (мол): обзор матча 14 апреля 2012
Спартак М (мол)
14.04.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 9 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
10'
Д. Волкотруб (АГ)
49'
М. Горелишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
И. Альшин
Замена
А. Вшивцев
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
И. Джалилов
Замена
И. Альшин
️️️️
Н. Фадеев
Замена
Л. Уруру
️️️️
Г. Нуров
Замена
А. Аскаров
️️️️
В. Гараев
Желтая карточка
Д. Хлебосолов
Желтая карточка
Г. Нуров
ГОЛ! 1:1!
М. Горелишвили
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Н. Бочаров
Замена
Н. Лобанов
️️️️
Д. Прокопенко
Замена
П. Сергеев
️️️️
В. Обухов
Замена
Джано
️️️️
М. Рохо
Желтая карточка
И. Чежия
Желтая карточка
А. Джалилов
Желтая карточка
М. Горелишвили
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Волкотруб
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
51
Автандил Братчули
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Джано
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
7
Луай Уруру
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
3-2-2-2
91
Скорняков
21
Ходырев
15
Пуцко
5
Рохо
3
Чежия
44
Фадеев
47
Святов
52
Леонтьев
13
Обухов
46
Хлебосолов
3-1-2-2-2
1
Волкотруб
3
Джалилов
51
Братчули
93
Гараев
24
Горелишвили
34
Бочаров
95
Прокопенко
10
Джалилов
94
Нуров
19
Оразсахедов
25
Васильев
44
Фадеев
10
Альшин
10
Альшин
44
Фадеев
13
Обухов
20
Сергеев
20
Сергеев
13
Обухов
5
Рохо
7
Джано
7
Джано
5
Рохо
94
Нуров
7
Уруру
7
Уруру
94
Нуров
93
Гараев
4
Аскаров
4
Аскаров
93
Гараев
34
Бочаров
39
Умарбаев
39
Умарбаев
34
Бочаров
95
Прокопенко
57
Лобанов
57
Лобанов
95
Прокопенко
19
Оразсахедов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
19
Оразсахедов
3
Джалилов
3
Набиуллин
3
Набиуллин
3
Джалилов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Рубин (мол)
22
Иван Хомуха
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
22
Иван Хомуха
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Спартак М (мол) - Рубин (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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