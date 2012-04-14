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Крылья Советов - Амкар-Пермь
Крылья Советов - Амкар-Пермь: обзор матча 14 апреля 2012
Крылья Советов
14.04.2012, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 39 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
60'
С. Корниленко (П)
63'
С. Корниленко
41'
Г. Пеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Амкар-Пермь
Желтая карточка
С. Петров
+2
Замена
Р. Григорян
️️️️
А. Бобер
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Ж. Чибамба
Желтая карточка
Ж. Чибамба
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Замена
М. Блажич
️️️️
М. Якубко
Пенальти не реализован!
С. Корниленко
Вторая желтая
М. Новакович
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Васильев
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Н. Бурмистров
Вторая желтая
С. Волков
ГОЛ! 2:1!
С. Корниленко
Пас отдал
А. Бобер
Желтая карточка
С. Гаращенков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Корниленко
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Голубев
Желтая карточка
А. Коломейцев
ГОЛ! 0:1!
Г. Пеев
Желтая карточка
С. Волков
Желтая карточка
М. Новакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
25
Алексей Концедалов
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
3
Никола Мияилович
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
1
Сергей Волков
ЛП
17
Артем Васильев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
32
Марко Блажич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
3-2-3-2
16
Веремко
98
Петров
0
Таранов
13
Верховцов
92
Голубев
25
Концедалов
11
Глеб
6
Свежов
8
Бобер
12
Корниленко
99
Чибамба
4-4-1-1
42
Нарубин
18
Гаращенков
3
Мияилович
13
Новакович
28
Гришин
7
Пеев
17
Васильев
18
Коломейцев
1
Волков
18
Бурмистров
26
Якубко
8
Бобер
28
Григорян
28
Григорян
8
Бобер
92
Голубев
91
Яковлев
91
Яковлев
92
Голубев
99
Чибамба
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Чибамба
26
Якубко
32
Блажич
32
Блажич
26
Якубко
17
Васильев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
17
Васильев
18
Бурмистров
7
Тюкалов
7
Тюкалов
18
Бурмистров
Остались в запасе
Крылья Советов
Амкар-Пермь
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Роман Герус
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Крылья Советов - Амкар-Пермь
2
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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