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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Анжи (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 26 ноября 2011
Анжи (мол)
26.11.2011, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
70'
П. Тен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
+4
Желтая карточка
В. Исупов
Замена
В. Караваев
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
С. Середин
️️️️
Г. Засеев
Замена
А. Гераев
️️️️
И. Сулейманов
Замена
М. Гамидов
️️️️
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
И. Кухарчук
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Тен
Замена
С. Гаракоев
️️️️
И. Абдулавов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
М. Султонов
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
П. Дроздов
Желтая карточка
М. Курбанов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
38
Магомед Гамидов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Сергей Середин
ЦФ
2-5-1-2
1
Дженетов
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
66
Сулейманов
24
Расулов
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
98
Гаджиев
44
Кухарчук
99
Абдулавов
92
Мирзаев
4-1-2-3
18
Исупов
22
Тен
7
Дроздов
20
Полюткин
28
Семенов
7
Засеев
18
Попов
28
Султонов
10
Базелюк
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
17
Мухаммад
38
Гамидов
38
Гамидов
17
Мухаммад
66
Сулейманов
83
Гераев
83
Гераев
66
Сулейманов
99
Абдулавов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
99
Абдулавов
7
Засеев
17
Середин
17
Середин
7
Засеев
28
Султонов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
28
Султонов
92
Кобзарь
15
Караваев
15
Караваев
92
Кобзарь
7
Дроздов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
7
Дроздов
Остались в запасе
Анжи (мол)
ЦСКА (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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