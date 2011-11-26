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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Краснодар (мол)
Томь (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 26 ноября 2011
Томь (мол)
26.11.2011, суббота, 10:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
30'
М. Башилов
90+2'
С. Аксанов (П)
54'
Я. Зайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Аксанов
+2
Замена
А. Адамян
️️️️
Е. Чернышов
Замена
С. Химов
️️️️
Ф. Гук
Желтая карточка
Д. Ефремов
Замена
А. Золотаренко
️️️️
М. Гарипов
Замена
С. Аксанов
️️️️
А. Богданов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
О. Сокулов
Замена
М. Серегин
️️️️
А. Безгласный
Замена
Х. Ахриев
️️️️
М. Ермаков
Желтая карточка
А. Богданов
Замена
И. Протасов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
А. Москов
️️️️
Е. Кокшаров
Желтая карточка
А. Янковский
ГОЛ! 1:1!
Я. Зайка
Желтая карточка
М. Башилов
Пенальти не реализован!
М. Башилов
ГОЛ! 1:0!
М. Башилов
Желтая карточка
А. Безгласный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
94
Максим Пичугин
ЦЗ
47
Франц Гук
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
45
Марат Гарипов
ЦП
35
Алексей Безгласный
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
18
Евгений Чернышов
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
Краснодар (мол)
79
Сергей Химов
ЦЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
3-2-3-2
1
Гавиловский
45
Горячев
28
Погребняк
22
Овсянников
23
Чернов
30
Башилов
33
Кокшаров
65
Сокулов
89
Махмудов
10
Сазонов
49
Богданов
4-5-1
12
Бегларян
47
Гук
15
Рябов
92
Янковский
94
Пичугин
35
Безгласный
91
Зайка
18
Чернышов
77
Кокоскерия
59
Ермаков
45
Гарипов
49
Богданов
11
Аксанов
11
Аксанов
49
Богданов
65
Сокулов
85
Ефремов
85
Ефремов
65
Сокулов
89
Махмудов
20
Протасов
20
Протасов
89
Махмудов
33
Кокшаров
0
Москов
0
Москов
33
Кокшаров
59
Ермаков
21
Ахриев
21
Ахриев
59
Ермаков
35
Безгласный
15
Серегин
15
Серегин
35
Безгласный
45
Гарипов
14
Золотаренко
14
Золотаренко
45
Гарипов
47
Гук
79
Химов
79
Химов
47
Гук
18
Чернышов
31
Адамян
31
Адамян
18
Чернышов
Остались в запасе
Томь (мол)
Краснодар (мол)
92
Артем Кочергин
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
92
Артем Кочергин
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Томь (мол) - Краснодар (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
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