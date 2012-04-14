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Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив: обзор матча 14 апреля 2012
Кубань (ЛФЛ)
14.04.2012, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 39 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
74'
М. Пиццелли
61'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Желтая карточка
Г. Букур
Замена
А. Фидлер
️️️️
М. Пиццелли
Замена
Д. Торбинский
️️️️
А. Сапатер
ГОЛ! 1:1!
М. Пиццелли
Замена
Д. Цораев
️️️️
А. Ионов
Травма
А. Ионов
Желтая карточка
И. Лоло
Замена
М. Уренья
️️️️
В. Кулик
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Майкон
️️️️
В. Обинна
ГОЛ! 0:1!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Зелао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
6
Давид Цораев
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
11
Майкон
ЦФ
4-3-2-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Армаш
26
Зелао
5
Лоло
11
Букур
55
Кулик
8
Тлисов
9
Пиццелли
11
Ионов
90
Траоре
4-1-2-2-1
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
6
Беляев
38
Ещенко
0
Сапатер
21
Оздоев
88
Глушаков
10
Кайседо
11
Обинна
10
Павлюченко
9
Пиццелли
10
Фидлер
10
Фидлер
9
Пиццелли
11
Ионов
6
Цораев
6
Цораев
11
Ионов
55
Кулик
11
Уренья
11
Уренья
55
Кулик
10
Павлюченко
20
Игнатьев
20
Игнатьев
10
Павлюченко
0
Сапатер
6
Торбинский
6
Торбинский
0
Сапатер
11
Обинна
11
Майкон
11
Майкон
11
Обинна
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Локомотив
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
19
Антон Секрет
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Игорь Демешко (Химки)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
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