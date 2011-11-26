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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Ахмат
Спартак-Нальчик - Ахмат: обзор матча 26 ноября 2011
Спартак-Нальчик
26.11.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 32 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
44'
Й. Голич
55'
М. Митришев
83'
М. Митришев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ахмат
Замена
М. Йованович
️️️️
Й. Голич
Замена
С. Пилипчук
️️️️
М. Митришев
ГОЛ! 3:0!
М. Митришев
Пас отдал
А. Щаницин
Травма
М. Митришев
Желтая карточка
С. Фомин
Травма
А. Захирович
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Гошоков
Травма
Й. Голич
Замена
М. Мгуни
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
А. Кобенко
️️️️
Ж. Лежар
Замена
З. Садаев
️️️️
Л. Гвазава
ГОЛ! 2:0!
М. Митришев
Пас отдал
А. Гошоков
Желтая карточка
Х. Ксавьер Зенге
ГОЛ! 1:0!
Й. Голич
Пас отдал
Ю. Лебедев
Травма
Ю. Лебедев
Травма
А. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
19
Арсен Гошоков
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
6
Леван Гвазава
ЛП
8
Маурисио
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
40
Благо
ЦП
84
Олег Власов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак-Нальчик
1
Азамат Шогенов
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
4-3-2-1
1
Намашко
2
Аравин
4
Овсиенко
14
Захирович
27
Лебедев
4
Рухаиа
28
Голич
4
Фомин
13
Щаницин
95
Митришев
19
Гошоков
4-1-4-1
35
Джанаев
33
Ятченко
5
Феррейра
24
Польчак
14
Зенге
8
Маурисио
84
Власов
30
Лежар
40
Благо
6
Гвазава
9
Асильдаров
28
Голич
4
Йованович
4
Йованович
28
Голич
95
Митришев
5
Пилипчук
5
Пилипчук
95
Митришев
19
Гошоков
8
Сирадзе
8
Сирадзе
19
Гошоков
30
Лежар
20
Кобенко
20
Кобенко
30
Лежар
6
Гвазава
9
Садаев
9
Садаев
6
Гвазава
9
Асильдаров
27
Мгуни
27
Мгуни
9
Асильдаров
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ахмат
1
Азамат Шогенов
ВР
23
Алексей Сквернюк
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Азамат Шогенов
ВР
23
Алексей Сквернюк
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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