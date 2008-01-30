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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Замбия
Египет - Замбия: обзор матча 30 января 2008
Египет
30.01.2008, среда, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Замбия
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Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
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22.06.2026
Египет
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
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5 : 0
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