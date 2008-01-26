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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Судан
Египет - Судан: обзор матча 26 января 2008
Египет
26.01.2008, суббота, 22:30
Кубок Африканских Наций, группа C, 2 тур
3 : 0
Завершен
Судан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Египет - Судан
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0
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
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Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
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Судан
0 : 2
31.12.2025
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Кубок африканских наций, 2 тур
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