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Расписание матчей
Испания. Кубок
Понферрадина - Реал
Понферрадина - Реал: обзор матча 13 декабря 2011
Понферрадина
13.12.2011, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Реал
29'
Х. Кальехон
74'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Понферрадина - Реал
Замена
Хесе
️️️️
К. Роналду
Замена
Д. Руиз
️️️️
К. Руис
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
С. Рамос
️️️️
Кака
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Н. Шахин
Вторая желтая
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Самуэль
Желтая карточка
К. Руис
Замена
А. Баррера
️️️️
Л. Доменеч
Замена
Майор
️️️️
Юри
Желтая карточка
С. Родригес
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
С. Хедира
14'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Понферрадина
1
Орландо
ВР
3
Серхио Родригес
ЛЗ
15
Алан Баро
ЦЗ
4
Самуэль
ЦЗ
21
Давид Мало
ПЗ
19
Борха Валле Балонга
ЛВ
6
Карлос Руис
ЦП
5
Исайас
ЦП
11
Луис Доменеч
АП
21
Борха Санчез
ПП
10
Юри
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Барраган
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Понферрадина
23
Уртци
ВР
17
Даниэль Каррил
ЦЗ
14
Джонатан Руиз
ЦП
8
Акоран Баррера
ЦП
9
Майор
ЦФ
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Месут Озил
АП
4-3-2-1
1
Орландо
3
Родригес
15
Баро
4
Самуэль
21
Мало
6
Руис
5
Исайас
21
Санчез
19
Валле Балонга
11
Доменеч
10
Юри
4-2-2-2
1
Адан
34
Алтынтоп
19
Варан
39
Альбиоль
12
Марсело
28
Хедира
8
Шахин
7
Кальехон
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
6
Руис
14
Руиз
14
Руиз
6
Руис
10
Юри
9
Майор
9
Майор
10
Юри
11
Доменеч
8
Баррера
8
Баррера
11
Доменеч
10
Кака
93
Рамос
93
Рамос
10
Кака
8
Шахин
23
Гранеро
23
Гранеро
8
Шахин
7
Роналду
10
Хесе
10
Хесе
7
Роналду
Остались в запасе
Понферрадина
Реал
17
Даниэль Каррил
ЦЗ
23
Уртци
ВР
Главный тренер
Клаудио Барраган
88
Хесус Фернандес
ВР
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
17
Даниэль Каррил
ЦЗ
23
Уртци
ВР
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Клаудио Барраган
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Понферрадина - Реал
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эль Торалин
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