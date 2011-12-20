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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Понферрадина
Реал - Понферрадина: обзор матча 20 декабря 2011
Реал
20.12.2011, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
5 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Понферрадина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Понферрадина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
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Реал
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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01.11.2026
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