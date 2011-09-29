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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Хапоэль ТА
Легия - Хапоэль ТА: обзор матча 29 сентября 2011
Легия
29.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
3 : 2
Завершен
Хапоэль ТА
67'
Д. Любоя
72'
М. Коморовски (П)
89'
М. Радович
34'
Т. Тамуз
79'
М. Лала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Хапоэль ТА
+3
Желтая карточка
О. Кенде
Желтая карточка
М. Жиро
+1
ГОЛ! 3:2!
М. Радович
Пас отдал
Д. Любоя
Замена
В. Бадир
️️️️
М. Оремуш
Замена
Р. Вольски
️️️️
М. Рыбус
ГОЛ! 2:2!
М. Лала
Замена
М. Лала
️️️️
О. Дамари
Желтая карточка
М. Радович
Желтая карточка
Н. Игьебор
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Коморовски
ГОЛ! 1:1!
Д. Любоя
Пас отдал
М. Рыбус
Желтая карточка
А. Борысюк
Замена
М. Жиро
️️️️
Ш. Охайон
Замена
Я. Гол
️️️️
И. Врдоляк
ГОЛ! 0:1!
Т. Тамуз
Пас отдал
Г. Шиш
Желтая карточка
М. Коморовски
12'
Замена
С. Туама
️️️️
М. Абасс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
21
Ивица Врдоляк
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
6
Беван Франсман
ЦЗ
3
Марио Печалка
ЦЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
8
Махмуд Абасс
ЦП
18
Шай Абутбул
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
16
Омер Дамари
ЦФ
Главный тренер
Дрор Каштан
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
10
Рафал Вольски
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
4
Мор Шушан
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
8
Элрой Коэн
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
15
Салим Туама
ЦП
17
Мааран Лала
ЦФ
3-2-3-1
12
Куцяк
24
Коморовски
55
Енджейчик
6
Жевлаков
99
Охайон
31
Вавржиняк
21
Врдоляк
32
Радович
16
Борысюк
28
Любоя
3-2-3-1-1
30
Эдель
23
Кенде
6
Франсман
3
Печалка
11
Оремуш
16
Шиш
8
Абасс
18
Абутбул
40
Игьебор
18
Тамуз
16
Дамари
21
Врдоляк
5
Гол
5
Гол
21
Врдоляк
31
Рыбус
10
Вольски
10
Вольски
31
Рыбус
99
Охайон
19
Жиро
19
Жиро
99
Охайон
8
Абасс
15
Туама
15
Туама
8
Абасс
11
Оремуш
10
Бадир
10
Бадир
11
Оремуш
16
Дамари
17
Лала
17
Лала
16
Дамари
Остались в запасе
Легия
Хапоэль ТА
84
Войцех Скаба
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
4
Мор Шушан
ЦЗ
8
Элрой Коэн
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Дрор Каштан
Остались в запасе
84
Войцех Скаба
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Остались в запасе
4
Мор Шушан
ЦЗ
8
Элрой Коэн
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Дрор Каштан
Статистика матча Легия - Хапоэль ТА
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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