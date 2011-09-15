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Лига Европы 2026/2027
Шэмрок Роверс - Рубин
Шэмрок Роверс - Рубин: обзор матча 15 сентября 2011
Шэмрок Роверс
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Рубин
4'
О. Мартинс
49'
К. Нобоа
58'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шэмрок Роверс - Рубин
Желтая карточка
Р. Шаронов
Замена
К. Ансальди
️️️️
В. Калешин
Травма
В. Калешин
Желтая карточка
В. Дядюн
Пенальти не реализован!
С. О'Доннелл
Замена
В. Дядюн
️️️️
Н. Вальдес
Замена
К. Тюрнер
️️️️
Р. Рикеттс
Желтая карточка
С. Навас
ГОЛ! 0:3!
Г. Карадениз
Замена
Б. Деннехи
️️️️
Р. Финн
Замена
К. Килдафф
️️️️
К. МакКормак
ГОЛ! 0:2!
К. Нобоа
Замена
П. Быстров
️️️️
О. Мартинс
Пенальти не реализован!
Н. Вальдес
Желтая карточка
К. Сивз
19'
Желтая карточка
А. Рязанцев
ГОЛ! 0:1!
О. Мартинс
Пас отдал
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Райан Томпсон
ВР
5
Дэн Мюррей
(К)
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Крэйг Сивз
ЦЗ
2
Пэт Салливан
ПЗ
6
Стефан О'Доннелл
ЛП
8
Ронан Финн
ЦП
27
Роан Рикеттс
ЦП
22
Коннор МакКормак
ЦП
6
Стефан Райс
ПП
9
Гэри Твигг
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Олег Кузьмин
Шэмрок Роверс
16
Ричард Браш
ВР
26
Джим Патерсон
ЛП
7
Гэри МакКейб
ЦП
18
Крис Тюрнер
ЦП
20
Билли Деннехи
ПП
16
Киран Килдафф
ЦФ
10
Карл Шеппард
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-5-1
1
Томпсон
3
Стивенс
5
Мюррей
4
Сивз
2
Салливан
6
О'Доннелл
8
Финн
27
Рикеттс
22
МакКормак
6
Райс
9
Твигг
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
76
Шаронов
16
Боккетти
7
Рязанцев
10
Натхо
16
Нобоа
61
Карадениз
9
Мартинс
16
Вальдес
22
МакКормак
16
Килдафф
16
Килдафф
22
МакКормак
27
Рикеттс
18
Тюрнер
18
Тюрнер
27
Рикеттс
8
Финн
20
Деннехи
20
Деннехи
8
Финн
17
Калешин
14
Ансальди
14
Ансальди
17
Калешин
9
Мартинс
0
Быстров
0
Быстров
9
Мартинс
16
Вальдес
17
Дядюн
17
Дядюн
16
Вальдес
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Рубин
7
Гэри МакКейб
ЦП
16
Ричард Браш
ВР
26
Джим Патерсон
ЛП
10
Карл Шеппард
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Олег Кузьмин
Остались в запасе
7
Гэри МакКейб
ЦП
16
Ричард Браш
ВР
26
Джим Патерсон
ЛП
10
Карл Шеппард
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Олег Кузьмин
Статистика матча Шэмрок Роверс - Рубин
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Жолт Сабо
(Будапешт)
Стадион:
Таллагт Стэдиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:00 (прямая), "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" ( суббота 10:05)
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