Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Манчестер Юнайтед
Базель - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 декабря 2011
Базель
07.12.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа C, 6 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
9'
М. Штреллер
84'
А. Фрай
89'
Ф. Джонс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Манчестер Юнайтед
Замена
В. Штокер
️️️️
Д. Шакири
+2
Желтая карточка
Ф. Фрай
+1
ГОЛ! 2:1!
Ф. Джонс
Замена
Г. Кусунга
️️️️
А. Фрай
Желтая карточка
П. Эвра
ГОЛ! 2:0!
А. Фрай
Пас отдал
Д. Шакири
Замена
С. Чипперфилд
️️️️
Т. Джака
Замена
Ф. Македа
️️️️
П. Джи Сун
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Янг
+3
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
Д. Эванс
️️️️
Н. Видич
Травма
Н. Видич
Желтая карточка
Т. Джака
10'
Травма
К. Смоллинг
ГОЛ! 1:0!
М. Штреллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
34
Таулант Джака
ЛП
20
Фабиан Фрай
ЦП
88
Кабрал
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Александр Фрай
ЦФ
9
Марко Штреллер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
4
Фил Джонс
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-3-1-2
1
Зоммер
33
Пак Чжу-Ху
15
Драгович
19
Абрахам
17
Штайнхофер
34
Джака
88
Кабрал
20
Фрай
10
Шакири
9
Штреллер
13
Фрай
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
15
Видич
5
Фердинанд
6
Смоллинг
27
Эвра
4
Джонс
11
Гиггз
33
Пак Джи Сун
17
Нани
32
Руни
13
Фрай
31
Кусунга
31
Кусунга
13
Фрай
10
Шакири
14
Штокер
14
Штокер
10
Шакири
34
Джака
11
Чипперфилд
11
Чипперфилд
34
Джака
15
Видич
35
Эванс
35
Эванс
15
Видич
15
Янг
18
Уэлбек
18
Уэлбек
15
Янг
33
Пак Джи Сун
9
Македа
9
Македа
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
Базель
Манчестер Юнайтед
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
23
Массимо Коломба
ВР
15
Радослав Ковач
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
23
Массимо Коломба
ВР
15
Радослав Ковач
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Базель - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:30 (прямая)
Новости команд
Все
Базель
Манчестер Юнайтед
Фанатка «МЮ» последний раз показала грудь в рамках своего челленджа
11:20
1
«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера
10:11
3
Скоулз высказался о новом тренере «МЮ»: «У него репутация подружки невесты»
Вчера, 17:54
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
Вчера, 15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:52
1
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Фанатка «МЮ» последний раз показала грудь в рамках своего челленджа
11:20
1
«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера
10:11
3
Скоулз высказался о новом тренере «МЮ»: «У него репутация подружки невесты»
Вчера, 17:54
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
Вчера, 15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:52
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+