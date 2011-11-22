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Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Вильярреал
Бавария - Вильярреал: обзор матча 22 ноября 2011
Бавария
22.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа A, 5 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
3'
Ф. Рибери
24'
М. Гомес
69'
Ф. Рибери
50'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вильярреал
Замена
Д. Праньич
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Валеро
Замена
И. Олич
️️️️
А. Роббен
Замена
Т. Мюллер
️️️️
М. Гомес
Замена
М. Сенна
️️️️
А. Лопес
ГОЛ! 3:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
А. Лопес
ГОЛ! 2:1!
Д. Де Гузман
Пас отдал
Х. Ориоль
Желтая карточка
М. Рубен
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
20'
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Хоселу
ЦФ
3-3-3-1
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
13
Рафинья
5
ван Бюйтен
44
Тимощук
21
Лам
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
27
Гомес
3-2-3-2
13
Лопес
2
Гаспар
24
Марчена
37
Мусаккио
6
Лопес
3
Ориоль
21
Бруно
6
Валеро
18
Де Гузман
30
Перес
15
Рубен
7
Рибери
32
Праньич
32
Праньич
7
Рибери
10
Роббен
40
Олич
40
Олич
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
13
Мюллер
27
Гомес
18
Де Гузман
22
Вакасо
22
Вакасо
18
Де Гузман
6
Лопес
19
Сенна
19
Сенна
6
Лопес
6
Валеро
9
Хоселу
9
Хоселу
6
Валеро
Остались в запасе
Бавария
Вильярреал
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Сесар Санчес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Бавария - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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