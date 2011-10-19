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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Арсенал
Марсель - Арсенал: обзор матча 19 октября 2011
Марсель
19.10.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
90+2'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Арсенал
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Б. Шейру
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Й. Джуру
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Л. Реми
Замена
Жервиньо
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Й. Джуру
️️️️
К. Дженкинсон
Травма
К. Дженкинсон
Желтая карточка
А. Диарра
15'
Желтая карточка
А. Сантос
Желтая карточка
А. Айю
14'
Желтая карточка
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
12
Алу Диарра
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
31
Морган Амалфитано
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
21
Морель
20
Диавара
63
Н'Кулу
3
Аспиликуэта
12
Диарра
8
Шейру
27
Гонсалес
24
Айю
28
Вальбуэна
14
Реми
4-2-1-2-1
13
Щесны
6
Дженкинсон
4
Мертезакер
6
Косиельни
11
Сантос
8
Сонг
8
Артета
10
Росицки
32
Уолкотт
28
Аршавин
32
ван Перси
8
Шейру
77
Каборе
77
Каборе
8
Шейру
27
Гонсалес
31
Амалфитано
31
Амалфитано
27
Гонсалес
14
Реми
10
Жиньяк
10
Жиньяк
14
Реми
6
Дженкинсон
5
Джуру
5
Джуру
6
Дженкинсон
28
Аршавин
21
Рэмзи
21
Рэмзи
28
Аршавин
32
Уолкотт
27
Жервиньо
27
Жервиньо
32
Уолкотт
Остались в запасе
Марсель
Арсенал
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
22
Лукаш Фабиански
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Марсель - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примож Архан
Марко Станчин
Дополнительные помощники:
Драгослав Перич
Роберто Понис
Резервный судья:
Матей Юг
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
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