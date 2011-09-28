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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Барселона
БАТЭ - Барселона: обзор матча 28 сентября 2011
БАТЭ
28.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 5
Завершен
Барселона
19'
А. Володько (АГ)
22'
Педро
38'
Л. Месси
55'
Л. Месси
90'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Барселона
ГОЛ! 0:5!
Д. Вилья
Пас отдал
Т. Алькантара
Замена
В. Курлович
️️️️
Р. Брессан
Желтая карточка
М. Симич
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Максвелл
️️️️
Педро
Замена
Адриано
️️️️
Э. Абидаль
Замена
К. Алексиян
️️️️
Ф. Рудик
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
Замена
М. Скавыш
️️️️
М. Кежман
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
ГОЛ! 0:2!
Педро
Пас отдал
Д. Вилья
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Володько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
2
Филипп Рудик
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
БАТЭ
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
23
Кирилл Алексиян
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
3-5-2
30
Гутор
26
Бордачев
55
Симич
24
Филипенко
23
Олехнович
88
Брессан
8
Володько
25
Бага
2
Рудик
99
Кежман
80
Концевой
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
14
Маскерано
22
Абидаль
20
Кейта
6
Хави
6
Алькантара
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
88
Брессан
27
Курлович
27
Курлович
88
Брессан
2
Рудик
23
Алексиян
23
Алексиян
2
Рудик
99
Кежман
15
Скавыш
15
Скавыш
99
Кежман
22
Абидаль
3
Адриано
3
Адриано
22
Абидаль
9
Педро
17
Максвелл
17
Максвелл
9
Педро
6
Хави
4
Фабрегас
4
Фабрегас
6
Хави
Остались в запасе
БАТЭ
Барселона
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча БАТЭ - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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