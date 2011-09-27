Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Аякс
Реал - Аякс: обзор матча 27 сентября 2011
Реал
27.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 2 тур
3 : 0
Завершен
Аякс
25'
К. Роналду
41'
Кака
49'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Аякс
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
М. Озил
Замена
Т. Сереро
️️️️
Д. Бурригтер
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Кака
Травма
К. Бензема
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
М. Сулеймани
Замена
Э. Эно
️️️️
Т. Янссен
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Кака
ГОЛ! 2:0!
Кака
Пас отдал
К. Роналду
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
Р. Карвалью
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
10
Месут Озил
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Вурнон Анита
ЛЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
11
Дерк Бурригтер
ЛВ
16
Тео Янссен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
19
Варан
93
Рамос
6
Карвалью
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
10
Кака
9
Бензема
7
Роналду
4-3-2-1
1
Вермеер
9
ван дер Вил
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
6
Анита
16
Янссен
6
Де Йонг
10
Сулеймани
24
Эриксен
11
Бурригтер
30
Сигторссон
10
Озил
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Озил
10
Кака
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Кака
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
11
Бурригтер
17
Сереро
17
Сереро
11
Бурригтер
16
Янссен
21
Эно
21
Эно
16
Янссен
10
Сулеймани
6
Эбесилио
6
Эбесилио
10
Сулеймани
Остались в запасе
Реал
Аякс
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Реал - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 22:30 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 00:50
Новости команд
Все
Реал
Аякс
Игрок «Реала» раздает деньги в Кот-д’Ивуаре
11:09
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Игрок «Реала» раздает деньги в Кот-д’Ивуаре
11:09
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+