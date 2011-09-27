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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Динамо Загреб
Лион - Динамо Загреб: обзор матча 27 сентября 2011
Лион
27.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Загреб
23'
Б. Гомис
42'
Б. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Динамо Загреб
Замена
Ж. Пье
️️️️
К. Гренье
Замена
А. Рукавина
️️️️
Н. Покривац
Желтая карточка
Саммир
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
Й. Леко
Замена
И. Томечак
️️️️
М. Бадель
Замена
Й. Шимунич
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 2:0!
Б. Коне
Пас отдал
К. Гренье
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Динамо Загреб
27
Филипп Лончарич
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
77
Педро Моралес
ЛП
92
Марио Шитум
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
26
Сиссоко
26
Коне
6
Ловрен
15
Ревейер
25
Гоналон
7
Бастос
4
Чельстрем
19
Гренье
7
Бриан
18
Гомис
3-5-1-1
25
Келава
21
Вида
4
Тонел
3
Ибаньес
19
Саммир
27
Леко
27
Покривац
14
Калельо
8
Ковачич
47
Бадель
9
Бечирай
19
Гренье
26
Пье
26
Пье
19
Гренье
18
Гомис
91
Ляказетт
91
Ляказетт
18
Гомис
8
Ковачич
4
Шимунич
4
Шимунич
8
Ковачич
47
Бадель
27
Томечак
27
Томечак
47
Бадель
27
Покривац
55
Рукавина
55
Рукавина
27
Покривац
Остались в запасе
Лион
Динамо Загреб
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
27
Филипп Лончарич
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
77
Педро Моралес
ЛП
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
27
Филипп Лончарич
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
77
Педро Моралес
ЛП
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Статистика матча Лион - Динамо Загреб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
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