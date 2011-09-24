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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 24 сентября 2011
Барселона
24.09.2011, суббота, 23:59
Испания. Примера, 6 тур
5 : 0
Завершен
Атлетико
9'
Д. Вилья
15'
Ж. Миранда (АГ)
26'
Л. Месси
78'
Л. Месси
90+1'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Вилья
+1
Замена
Максвелл
️️️️
Э. Абидаль
Замена
Адриан
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
А. Переа
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Ж. Пике
️️️️
С. Бускетс
Замена
А. Туран
️️️️
М. Суарес
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Миранда
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Диего
ЛФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Хосе Антонио Рейес
РФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
20
Адриан
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
14
Маскерано
5
Бускетс
10
Алвес
6
Алькантара
6
Хави
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-2-1-3
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
3
Лопес
14
Габи
5
Тиагу
80
Переа
19
Рейес
9
Фалькао
10
Диего
22
Абидаль
17
Максвелл
17
Максвелл
22
Абидаль
5
Бускетс
3
Пике
3
Пике
5
Бускетс
4
Фабрегас
20
Кейта
20
Кейта
4
Фабрегас
19
Рейес
11
Сальвио
11
Сальвио
19
Рейес
4
Суарес
66
Туран
66
Туран
4
Суарес
5
Тиагу
20
Адриан
20
Адриан
5
Тиагу
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Барселона - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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