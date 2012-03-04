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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 04 марта 2012
Шахтер
04.03.2012, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
40'
Г. Мхитарян
29'
Матеус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр
Желтая карточка
Я. Ракицкий
+4
Желтая карточка
Д. Срна
Вторая желтая
В. Мандзюк
Желтая карточка
А. Кучер
Желтая карточка
Матеус
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
Д. Олейник
Замена
Р. Зозуля
️️️️
С. Инкум
Желтая карточка
В. Мандзюк
Травма
С. Инкум
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
Травма
Матеус
Замена
Е. Шахов
️️️️
Жулиано
Замена
Р. Бабенко
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Р. Рац
Травма
Д. Срна
ГОЛ! 0:1!
Матеус
Пас отдал
Е. Коноплянка
12'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
22
Самуэль Инкум
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
(К)
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
8
Руслан Бабенко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
19
Гай
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
4-2-3-1
27
Лаштувка
5
Мандзюк
14
Чеберячко
3
Мазух
22
Инкум
14
Кравченко
18
Боатенг
16
Олейник
20
Жулиано
22
Коноплянка
99
Матеус
11
Тейшейра
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
19
Гай
11
Селезнев
11
Селезнев
19
Гай
18
Боатенг
8
Бабенко
8
Бабенко
18
Боатенг
20
Жулиано
28
Шахов
28
Шахов
20
Жулиано
22
Инкум
10
Зозуля
10
Зозуля
22
Инкум
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
10
Виллиан
ЛВ
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Антон Каниболоцкий
ВР
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Шахтер - Днепр
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Донбасс-Арена
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