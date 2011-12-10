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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Ворскла
Арсенал - Ворскла: обзор матча 10 декабря 2011
Арсенал
10.12.2011, суббота, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
5'
А. Матвеев (АГ)
39'
В. Гоменюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ворскла
Замена
Д. Есин
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
А. Максимов
️️️️
А. Старгородский
Замена
И. Мазилу
️️️️
В. Гоменюк
Замена
В. Аржанов
️️️️
С. Миколюнас
Желтая карточка
В. Лампи
Замена
А. Янузи
️️️️
А. Чичиков
Замена
Е. Песков
️️️️
А. Матвеев
ГОЛ! 2:0!
В. Гоменюк
Пас отдал
А. Ковпак
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Матвеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
3-2-3-2
12
Боровик
20
Одибе
11
Лампи
14
Полевой
44
Симоненко
13
Миколюнас
5
Флореску
90
Богданов
11
Старгородский
39
Ковпак
8
Гоменюк
4-3-1-2
12
Величко
5
Матвеев
4
Даллку
17
Чеснаков
33
Селин
9
Оберемко
32
Красноперов
82
Ребенок
10
Маркоски
11
Кривошеенко
18
Чичиков
13
Миколюнас
17
Аржанов
17
Аржанов
13
Миколюнас
11
Старгородский
25
Максимов
25
Максимов
11
Старгородский
8
Гоменюк
7
Мазилу
7
Мазилу
8
Гоменюк
5
Матвеев
13
Песков
13
Песков
5
Матвеев
11
Кривошеенко
7
Есин
7
Есин
11
Кривошеенко
18
Чичиков
9
Янузи
9
Янузи
18
Чичиков
Остались в запасе
Арсенал
Ворскла
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
1
Сергей Долганский
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Долганский
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Арсенал - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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