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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Палермо
Интер - Палермо: обзор матча 29 мая 2011
Интер
29.05.2011, воскресенье, 23:00
Италия. Кубок, Финал
3 : 1
Завершен
Палермо
26'
С. Это'О
76'
С. Это'О
90+2'
Д. Милито
88'
Э. Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Палермо
ГОЛ! 3:1!
Д. Милито
Пас отдал
Г. Пандев
+2
Красная карточка
Э. Муньос
ГОЛ! 2:1!
Э. Муньос
Пас отдал
Ф. Микколи
Замена
Д. Милито
️️️️
У. Снейдер
Замена
М. Марига
️️️️
Т. Мотта
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
У. Снейдер
Желтая карточка
М. Карроццьери
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Паццини
Замена
Ф. Микколи
️️️️
А. Аква
Желтая карточка
Х. Пасторе
Травма
Лусио
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
У. Снейдер
Замена
М. Карроццьери
️️️️
Д. Гоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
5
Деян Станкович
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
18
Африйе Аква
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-2-3-2
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
13
Раноккия
5
Нагатомо
4
Дзанетти
5
Станкович
10
Снейдер
8
Мотта
11
Паццини
9
Это'О
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
6
Муньос
30
Гоян
42
Бальдзаретти
18
Аква
8
Мильяччо
23
Ночерино
15
Пасторе
72
Иличич
11
Эрнандес
8
Мотта
31
Марига
31
Марига
8
Мотта
11
Паццини
21
Пандев
21
Пандев
11
Паццини
10
Снейдер
22
Милито
22
Милито
10
Снейдер
30
Гоян
80
Карроццьери
80
Карроццьери
30
Гоян
18
Аква
10
Микколи
10
Микколи
18
Аква
11
Эрнандес
51
Пинилья
51
Пинилья
11
Эрнандес
Остались в запасе
Интер
Палермо
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Интер - Палермо
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
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