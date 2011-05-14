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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Сток Сити
Манчестер Сити - Сток Сити: обзор матча 14 мая 2011
Манчестер Сити
14.05.2011, суббота, 18:00
Англия. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Сток Сити
74'
Я. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Сток Сити
Замена
П. Виейра
️️️️
Д. Сильва
+2
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
К. Тевес
Замена
Д. Пью
️️️️
Г. Уилэн
Замена
Д. Карью
️️️️
Р. Делап
ГОЛ! 1:0!
Я. Туре
Замена
А. Джонсон
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
Р. Хут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
5
Рори Делап
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
15
Лескотт
4
Ричардс
42
Туре
18
Бэрри
34
Де Йонг
21
Сильва
32
Тевес
45
Балотелли
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
6
Хут
36
Уилсон
7
Пеннант
5
Делап
12
Уилэн
26
Этерингтон
19
Уолтерс
9
Джонс
32
Тевес
5
Сабалета
5
Сабалета
32
Тевес
21
Сильва
0
Виейра
0
Виейра
21
Сильва
18
Бэрри
11
Джонсон
11
Джонсон
18
Бэрри
12
Уилэн
3
Пью
3
Пью
12
Уилэн
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
5
Делап
11
Карью
11
Карью
5
Делап
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Карло Нэш
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Сити - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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