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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Шахтер
Барселона - Шахтер: обзор матча 06 апреля 2011
Барселона
06.04.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
5 : 1
Завершен
Шахтер
2'
А. Иньеста
34'
Д. Алвес
53'
Ж. Пике
60'
С. Кейта
86'
Хави
59'
Я. Ракицкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Шахтер
Замена
И. Афеллай
️️️️
А. Иньеста
+1
ГОЛ! 5:1!
Хави
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Максвелл
️️️️
Адриано
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Виллиан
Замена
Педро
️️️️
Д. Вилья
Замена
Фернандиньо
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 4:1!
С. Кейта
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ! 3:1!
Я. Ракицкий
Пас отдал
Д. Срна
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Р. Рац
ГОЛ! 2:0!
Д. Алвес
Пас отдал
А. Иньеста
ГОЛ! 1:0!
А. Иньеста
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
(К)
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
7
Давид Вилья
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Барселона
31
Рубен Миньо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
3
Адриано
3
Пике
5
Бускетс
10
Алвес
6
Хави
20
Кейта
14
Маскерано
10
Месси
8
Иньеста
7
Вилья
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
32
Ищенко
15
Рац
22
Мхитарян
3
Хюбшман
10
Виллиан
10
Жадсон
11
Коста
4
Адриано
3
Адриано
17
Максвелл
17
Максвелл
3
Адриано
7
Вилья
9
Педро
9
Педро
7
Вилья
8
Иньеста
17
Афеллай
17
Афеллай
8
Иньеста
10
Жадсон
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Виллиан
3
Хюбшман
9
Эдуардо
9
Эдуардо
3
Хюбшман
Остались в запасе
Барселона
Шахтер
31
Рубен Миньо
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Барселона - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ" 02:00 (в записи)
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