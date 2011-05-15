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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Де Графсхап - Венло
Де Графсхап - Венло: обзор матча 15 мая 2011
Де Графсхап
15.05.2011, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 0
Завершен
Венло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Де Графсхап - Венло
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Де Графсхап
0 : 2
16.01.2025
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Де Графсхап
1 : 4
15.05.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Витесс
6 : 1
12.05.2019
Де Графсхап
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Де Графсхап
1 : 0
23.04.2019
Эммен
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Де Вейверберг
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Де Графсхап
Венло
Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
2020.10.24 19:26
9
Лидеры второй лиги Голландии оспорят досрочное завершение сезона через суд
2020.04.29 15:01
3
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Базур, оскорбивший Слуцкого, попал в стартовый состав «Витесса» на кубковый матч
2019.10.29 20:31
2
Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
2019.10.20 10:47
Лидеры второй лиги Голландии оспорят досрочное завершение сезона через суд
2020.04.29 15:01
3
Базур, оскорбивший Слуцкого, попал в стартовый состав «Витесса» на кубковый матч
2019.10.29 20:31
2
«Аякс» стал чемпионом Голландии в рекордный 34-й раз
2019.05.15 22:59
6
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Де Графсхап». Команда Слуцкого гарантировала участие в плей-офф
2019.05.12 17:26
17
Два игрока «Витесса» вошли в команду недели Эредивизие по версии Whoscored
2019.01.21 18:25
Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
2020.10.24 19:26
9
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
2019.10.20 10:47
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд
2019.10.20 00:15
4
Эредивизие. «Аякс» благодаря разгрому «Венло» сместил «Витесс» с первого места
2019.08.17 22:27
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