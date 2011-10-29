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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
Краснодар - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 29 октября 2011
Краснодар
29.10.2011, суббота, 17:15
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
41'
Л. Траоре
68'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
М. Абреу
+2
Желтая карточка
М. Комков
Замена
М. Комков
️️️️
И. Лоло
Замена
О. Самсонов
️️️️
А. Михеев
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
ГОЛ! 0:2!
Л. Траоре
Пас отдал
Д. Варга
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Жоаозиньо
Замена
Г. Букур
️️️️
М. Уренья
Желтая карточка
Р. Бугаев
+1
Желтая карточка
Д. Варга
Желтая карточка
А. Михеев
Желтая карточка
М. Уренья
ГОЛ! 0:1!
Л. Траоре
Пас отдал
А. Тлисов
Желтая карточка
И. Лоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-5-1
1
Городов
30
Кудряшов
25
Амисулашвили
4
Тубич
33
Анджелкович
22
Жоаозиньо
18
Дринчич
25
Шипицин
90
Михеев
26
Абреу
14
Мовсисян
3-3-2-2
31
Беленов
8
Бугаев
26
Зелао
5
Армаш
34
Козлов
8
Тлисов
5
Лоло
40
Варга
55
Кулик
11
Уренья
90
Траоре
90
Михеев
36
Самсонов
36
Самсонов
90
Михеев
22
Жоаозиньо
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
22
Жоаозиньо
11
Уренья
11
Букур
11
Букур
11
Уренья
5
Лоло
10
Комков
10
Комков
5
Лоло
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
Остались в запасе
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
14
Никита Галкин
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Кульчий
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
16
Марко Нэ
ЦП
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Галкин
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Кульчий
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
16
Марко Нэ
ЦП
19
Антон Секрет
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 17:00 (прямая)
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