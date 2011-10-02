Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Локомотив
Анжи - Локомотив: обзор матча 02 октября 2011
Анжи
02.10.2011, воскресенье, 19:15
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
5'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Локомотив
Желтая карточка
А. Прудников
+4
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
А. Прудников
️️️️
Ж. Карлос
Замена
А. Минченков
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
С. Иванов
️️️️
С. Ибричич
Замена
Д. Сычев
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
О. Ахмедов
Желтая карточка
Р. Янбаев
Желтая карточка
С. Это'О
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
А. Гаджибеков
Желтая карточка
А. Гаджибеков
+1
Желтая карточка
Ф. Кайседо
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
В. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
91
Махач Гаджиев
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
3
Роберто Карлос
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-3-2-1
77
Ревишвили
3
Гаджибеков
30
Карлос
13
Тагирбеков
4
Ангбва
8
Жусилей
10
Ахмедов
11
Буссуфа
18
Жирков
91
Гаджиев
9
Это'О
3-2-3-2
1
Гилерме
49
Шишкин
3
Да Кошта
90
Бурлак
20
Игнатьев
55
Янбаев
9
Ибричич
0
Сапатер
88
Глушаков
11
Майкон
10
Кайседо
3
Гаджибеков
13
Лахиялов
13
Лахиялов
3
Гаджибеков
30
Карлос
89
Прудников
89
Прудников
30
Карлос
9
Ибричич
99
Иванов
99
Иванов
9
Ибричич
10
Кайседо
10
Минченков
10
Минченков
10
Кайседо
20
Игнатьев
0
Сычев
0
Сычев
20
Игнатьев
Остались в запасе
Анжи
Локомотив
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
3
Роберто Карлос
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
3
Роберто Карлос
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Статистика матча Анжи - Локомотив
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:00 (прямая) 16:30 (понедельник, 3 октября) 22:10 (вторник, 4 октября)
Новости команд
Все
Анжи
Локомотив
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
00:27
3
Комличенко рассказал, какой Батраков в жизни
Вчера, 23:25
Комличенко рассказал о проблемах в «Локомотиве» после дубля Узбекистану
Вчера, 22:00
Комличенко подарили помидоры после дубля с Узбекистаном
Вчера, 21:02
2
В «Локомотиве» высказались о возможном вылете из РПЛ
Вчера, 19:46
1
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
00:27
3
Комличенко рассказал, какой Батраков в жизни
Вчера, 23:25
Комличенко рассказал о проблемах в «Локомотиве» после дубля Узбекистану
Вчера, 22:00
Комличенко подарили помидоры после дубля с Узбекистаном
Вчера, 21:02
2
В «Локомотиве» высказались о возможном вылете из РПЛ
Вчера, 19:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+