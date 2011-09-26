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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ахмат
Анжи - Ахмат: обзор матча 26 сентября 2011
Анжи
26.09.2011, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат
11'
С. Это'О
90+1'
Ж. Карлос
7'
А. Павленко
86'
О. Власов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ахмат
ГОЛ! 2:2!
Ж. Карлос
Пас отдал
М. Буссуфа
+1
ГОЛ! 1:2!
О. Власов
Замена
М. Мгуни
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
О. Власов
️️️️
Л. Гвазава
Замена
А. Кацаев
️️️️
Ж. Лежар
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
К. Агаларов
Замена
А. Прудников
️️️️
О. Ахмедов
Желтая карточка
К. Агаларов
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
М. Буссуфа
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Павленко
Пас отдал
Л. Гвазава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Жусилей
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ПЗ
6
Леван Гвазава
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПП
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
26
Эвертон
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
4-1-4-1
77
Ревишвили
3
Гаджибеков
30
Карлос
13
Тагирбеков
7
Агаларов
3
Карлос
18
Жирков
10
Ахмедов
8
Жусилей
11
Буссуфа
9
Это'О
4-1-4-1
35
Джанаев
5
Феррейра
25
Йиранек
8
Омельянчук
33
Ятченко
8
Маурисио
30
Лежар
40
Благо
8
Павленко
6
Гвазава
9
Асильдаров
7
Агаларов
13
Лахиялов
13
Лахиялов
7
Агаларов
10
Ахмедов
89
Прудников
89
Прудников
10
Ахмедов
6
Гвазава
84
Власов
84
Власов
6
Гвазава
30
Лежар
10
Кацаев
10
Кацаев
30
Лежар
9
Асильдаров
27
Мгуни
27
Мгуни
9
Асильдаров
Остались в запасе
Анжи
Ахмат
78
Александр Макаров
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Анжи - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Дмитрий Мосякин (Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:10 (прямая)
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