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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Динамо
Анжи - Динамо: обзор матча 21 августа 2011
Анжи
21.08.2011, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
23'
М. Буссуфа
74'
А. Прудников
45+1'
А. Воронин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Динамо
Замена
Б. Кебе
️️️️
Р. Карлос
+4
Желтая карточка
В. Гранат
Замена
З. Мисимович
️️️️
Л. Уилкшир
Замена
Я. Голенда
️️️️
Б. Джуджак
ГОЛ! 2:1!
А. Прудников
Пас отдал
А. Иванов
Желтая карточка
М. Ломич
Желтая карточка
К. Кураньи
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Гаджибеков
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Юсупов
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Воронин
Пас отдал
А. Кокорин
Желтая карточка
А. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
М. Буссуфа
Пас отдал
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
30
Жоао Карлос
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ОП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
11
Мубарак Буссуфа
АП
10
Балаж Джуджак
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
0
Андрей Воронин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
4-2-3-1
77
Ревишвили
30
Карлос
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
4
Ангбва
10
Ахмедов
3
Карлос
18
Жирков
11
Буссуфа
10
Джуджак
89
Прудников
4-2-1-3
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
20
Семшов
4
Юсупов
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
9
Кокорин
3
Карлос
5
Кебе
5
Кебе
3
Карлос
3
Гаджибеков
88
Иванов
88
Иванов
3
Гаджибеков
10
Джуджак
16
Голенда
16
Голенда
10
Джуджак
4
Юсупов
19
Ропотан
19
Ропотан
4
Юсупов
26
Уилкшир
8
Мисимович
8
Мисимович
26
Уилкшир
Остались в запасе
Анжи
Динамо
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Анжи - Динамо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:45 (прямая)
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