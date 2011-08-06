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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Кубань (ЛФЛ) - Динамо: обзор матча 06 августа 2011
Кубань (ЛФЛ)
06.08.2011, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Динамо
45+1'
С. Давыдов
64'
С. Давыдов
72'
М. Комков
59'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Замена
С. Бендзь
️️️️
М. Нэ
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Каряка
Замена
А. Кокорин
️️️️
Л. Уилкшир
ГОЛ! 3:1!
М. Комков
Пас отдал
А. Тлисов
Замена
А. Тлисов
️️️️
Зелао
ГОЛ! 2:1!
С. Давыдов
Пас отдал
М. Нэ
Замена
М. Комков
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
Г. Букур
ГОЛ! 1:1!
К. Кураньи
Пас отдал
И. Семшов
Желтая карточка
И. Семшов
ГОЛ! 1:0!
С. Давыдов
+1
Желтая карточка
Р. Бугаев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Роман Бугаев
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
10
Артем Фидлер
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
11
Георге Букур
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
0
Андрей Воронин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
10
Михаил Комков
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-2-4-1
98
Будаков
14
Рогочий
26
Зелао
5
Армаш
15
Жавнерчик
8
Бугаев
78
Максимов
10
Фидлер
16
Нэ
11
Букур
10
Давыдов
4-4-2
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
19
Самедов
4
Юсупов
20
Семшов
5
Каряка
0
Воронин
22
Кураньи
16
Нэ
26
Бендзь
26
Бендзь
16
Нэ
26
Зелао
8
Тлисов
8
Тлисов
26
Зелао
78
Максимов
10
Комков
10
Комков
78
Максимов
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
5
Каряка
8
Мисимович
8
Мисимович
5
Каряка
26
Уилкшир
9
Кокорин
9
Кокорин
26
Уилкшир
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Динамо
15
Иван Князев
ЦЗ
31
Александр Беленов
ВР
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
31
Александр Беленов
ВР
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Игорь Лапидус (Элиста)
Андрей Глот (Ярославль)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:55 (прямая) "Спорт on-line" 20:40 (прямая)
Новости команд
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