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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Анжи
Локомотив - Анжи: обзор матча 27 мая 2011
Локомотив
27.05.2011, пятница, 19:15
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
90'
Д. Сычев (П)
49'
Р. Тагирбеков
78'
М. Буссуфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Анжи
+1
Замена
Д. Тарделли
️️️️
М. Буссуфа
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Сычев
Вторая желтая
Ж. Карлос
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Жусилей
ГОЛ! 0:2!
М. Буссуфа
Замена
Т. Бурлак
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Ж. Карлос
️️️️
А. Гаджибеков
Травма
А. Гаджибеков
Желтая карточка
Я. Дюрица
Желтая карточка
Жусилей
Желтая карточка
К. Агаларов
ГОЛ! 0:1!
Р. Тагирбеков
Пас отдал
Р. Карлос
Замена
Д. Лоськов
️️️️
С. Ибричич
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Гатагов
Желтая карточка
С. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Алан Гатагов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
99
Станислав Иванов
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Алексей Иванов
ЛП
8
Жусилей
ОП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
9
Диего Тарделли
ЦФ
4-4-2
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
4
Дюрица
49
Шишкин
6
Торбинский
9
Гатагов
9
Ибричич
99
Иванов
11
Майкон
0
Сычев
4-2-3-1
77
Ревишвили
4
Ангбва
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
7
Агаларов
8
Жусилей
3
Карлос
13
Лахиялов
11
Буссуфа
88
Иванов
16
Голенда
6
Торбинский
90
Бурлак
90
Бурлак
6
Торбинский
9
Гатагов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
9
Гатагов
9
Ибричич
10
Лоськов
10
Лоськов
9
Ибричич
3
Гаджибеков
30
Карлос
30
Карлос
3
Гаджибеков
8
Жусилей
10
Ахмедов
10
Ахмедов
8
Жусилей
11
Буссуфа
9
Тарделли
9
Тарделли
11
Буссуфа
Остались в запасе
Локомотив
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Статистика матча Локомотив - Анжи
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
В. Назаров (Невинномысск)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:00 (прямая) "Россия 2" 19:10 (прямая)
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