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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Рубин
Анжи - Рубин: обзор матча 03 апреля 2011
Анжи
03.04.2011, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
8'
Я. Голенда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Рубин
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Желтая карточка
Б. Ангбва
Замена
А. Медведев
️️️️
Г. Карадениз
Замена
М. Буссуфа
️️️️
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
Н. Ревишвили
Желтая карточка
К. Агаларов
Замена
А. Иванов
️️️️
Д. Тарделли
Желтая карточка
С. Навас
ГОЛ! 1:0!
Я. Голенда
Пас отдал
О. Ахмедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Роберто Карлос
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
13
Расим Тагирбеков
ЦП
9
Диего Тарделли
АП
8
Жусилей
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ЛФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Владимир Дядюн
РФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
34
Вальтер Чала
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-4-1-1
77
Ревишвили
3
Карлос
7
Агаларов
3
Гаджибеков
4
Ангбва
13
Лахиялов
10
Ахмедов
13
Тагирбеков
8
Жусилей
9
Тарделли
16
Голенда
4-3-3
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
76
Шаронов
14
Ансальди
16
Нобоа
7
Рязанцев
10
Натхо
17
Дядюн
10
Лебеденко
61
Карадениз
13
Лахиялов
11
Буссуфа
11
Буссуфа
13
Лахиялов
9
Тарделли
88
Иванов
88
Иванов
9
Тарделли
61
Карадениз
13
Медведев
13
Медведев
61
Карадениз
Остались в запасе
Анжи
Рубин
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Остались в запасе
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Анжи - Рубин
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
М.Еровенко (Краснодар)
В.Волков (Москва)
Делегат:
В.Башкиров (Московская область)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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