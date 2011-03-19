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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак-Нальчик
Краснодар - Спартак-Нальчик: обзор матча 19 марта 2011
Краснодар
19.03.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
35'
И. Пикущак
70'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак-Нальчик
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Замена
Е. Шипицин
️️️️
И. Пикущак
Замена
А. Гошоков
️️️️
Леандро
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
В. Татарчук
Желтая карточка
Н. Тубич
Желтая карточка
С. Пилипчук
Желтая карточка
О. Враньеш
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
М. Комков
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Д. Гриднев
Замена
И. Портнягин
️️️️
Б. Милич
Замена
А. Кульчий
️️️️
Р. Воробьев
ГОЛ! 1:0!
И. Пикущак
Пас отдал
Д. Анджелкович
18'
Желтая карточка
А. Захирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
26
Марсио Абреу
АП
10
Михаил Комков
ПП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Леандро
ПП
21
Богдан Милич
ЦФ
56
Даниил Гриднев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
91
Яков Зайка
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
4-4-1-1
1
Городов
33
Анджелкович
25
Амисулашвили
4
Тубич
22
Враньеш
10
Комков
84
Воробьев
18
Дринчич
50
Татарчук
26
Абреу
10
Пикущак
4-4-2
30
Отто
71
Багаев
20
Джудович
4
Овсиенко
4
Йованович
31
Леандро
14
Захирович
11
Концедалов
5
Пилипчук
56
Гриднев
21
Милич
10
Пикущак
25
Шипицин
25
Шипицин
10
Пикущак
84
Воробьев
24
Кульчий
24
Кульчий
84
Воробьев
10
Комков
14
Мовсисян
14
Мовсисян
10
Комков
21
Милич
97
Портнягин
97
Портнягин
21
Милич
31
Леандро
19
Гошоков
19
Гошоков
31
Леандро
56
Гриднев
8
Сирадзе
8
Сирадзе
56
Гриднев
Остались в запасе
Краснодар
Спартак-Нальчик
32
Андрей Горбанец
АП
91
Яков Зайка
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
13
Александр Щаницин
АП
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Владимир Эштреков
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
91
Яков Зайка
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Владимир Эштреков
Статистика матча Краснодар - Спартак-Нальчик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В .Назаров (Невинномысск)
И. Лапидус (Элиста)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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