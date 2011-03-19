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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 19 марта 2011
Динамо
19.03.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Ростов
50'
Л. Фернандес
74'
З. Мисимович (П)
90'
А. Воронин
84'
А. Хагуш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
ГОЛ! 3:1!
А. Воронин
Пас отдал
К. Кураньи
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Каряка
ГОЛ! 2:1!
А. Хагуш
Пас отдал
О. Иванов
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Р. Адамов
Замена
А. Сапета
️️️️
Т. Дуймович
Замена
А. Воронин
️️️️
З. Мисимович
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Мисимович
Желтая карточка
А. Хохлов
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
О. Иванов
️️️️
Т. Калачев
ГОЛ! 1:0!
Л. Фернандес
Пас отдал
А. Каряка
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
И. Окоронкво
Желтая карточка
Р. Адамов
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
10'
Желтая карточка
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
22
Деян Радич
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Драган Блатняк
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Динамо
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ростов
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
26
Уилкшир
19
Дуймович
5
Каряка
20
Семшов
19
Самедов
8
Мисимович
22
Кураньи
4-5-1
22
Радич
14
Хагуш
4
Окоронкво
19
Салата
5
Хохлов
2
Калачев
8
Гацкан
17
Ребко
19
Блатняк
88
Чеснаускис
21
Адамов
19
Дуймович
41
Сапета
41
Сапета
19
Дуймович
8
Мисимович
0
Воронин
0
Воронин
8
Мисимович
5
Каряка
90
Смолов
90
Смолов
5
Каряка
2
Калачев
19
Иванов
19
Иванов
2
Калачев
21
Адамов
10
Кириченко
10
Кириченко
21
Адамов
Остались в запасе
Динамо
Ростов
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Динамо - Ростов
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
А. Глот
А. Воронцов (оба - Ярославль)
Делегат:
А.Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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