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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Краснодар
Анжи - Краснодар: обзор матча 12 марта 2011
Анжи
12.03.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Краснодар
+3
Желтая карточка
Е. Городов
Замена
Е. Шипицин
️️️️
А. Кульчий
Замена
Д. Тарделли
️️️️
О. Ахмедов
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
И. Пикущак
Замена
А. Михеев
️️️️
Жоаозиньо
Замена
М. Бакаев
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
К. Агаларов
Желтая карточка
Ш. Лахиялов
Замена
Я. Голенда
️️️️
М. Славов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Роберто Карлос
(К)
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЛП
8
Жусилей
ЦП
7
Камиль Агаларов
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
АП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Мирослав Славов
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Марсио Абреу
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
9
Диего Тарделли
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-4-1-1
77
Ревишвили
3
Карлос
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
4
Ангбва
10
Ахмедов
8
Жусилей
7
Агаларов
88
Иванов
13
Лахиялов
22
Славов
4-4-2
1
Городов
22
Враньеш
25
Амисулашвили
4
Тубич
33
Анджелкович
50
Татарчук
18
Дринчич
24
Кульчий
22
Жоаозиньо
26
Абреу
10
Пикущак
88
Иванов
88
Бакаев
88
Бакаев
88
Иванов
10
Ахмедов
9
Тарделли
9
Тарделли
10
Ахмедов
22
Славов
16
Голенда
16
Голенда
22
Славов
22
Жоаозиньо
90
Михеев
90
Михеев
22
Жоаозиньо
24
Кульчий
25
Шипицин
25
Шипицин
24
Кульчий
10
Пикущак
14
Мовсисян
14
Мовсисян
10
Пикущак
Остались в запасе
Анжи
Краснодар
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
15
Константин Рябов
ЦЗ
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
Остались в запасе
15
Константин Рябов
ЦЗ
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Анжи - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
А. Глот
А. Воронцов (оба – Ярославль)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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