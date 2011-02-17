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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Динамо К
Бешикташ - Динамо К: обзор матча 17 февраля 2011
Бешикташ
17.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 4
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Динамо К
37'
Р. Куарежма
27'
О. Вукоевич
50'
А. Шевченко
57'
Юссуф
90'
О. Гусев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Динамо К
Вторая желтая
Р. Куарежма
+3
ГОЛ с пенальти! 1:4!
О. Гусев
Желтая карточка
Х. Арикан
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Р. Куарежма
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Шевченко
Замена
Н. Уйсал
️️️️
М. Аурелио
Замена
Г. Попов
️️️️
Т. Михалик
Травма
Т. Михалик
Желтая карточка
А. Шевченко
Замена
У. Алмейда
️️️️
М. Нобре
Желтая карточка
Т. Сивок
ГОЛ! 1:3!
Юссуф
Замена
Э. Гювен
️️️️
Ф. Эрнст
ГОЛ! 1:2!
А. Шевченко
Пас отдал
О. Гусев
ГОЛ! 1:1!
Р. Куарежма
Пас отдал
М. Нобре
ГОЛ! 0:1!
О. Вукоевич
Пас отдал
А. Шевченко
Травма
Л. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
25
Хакан Арикан
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЛЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
11
Марсио Нобре
ЛВ
15
Мехмет Аурелио
ОП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
14
Гути
(К)
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ПВ
13
Бобо
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
44
Леандро Алмейда
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Бешикташ
1
Рушту
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
44
Эрхан Гювен
ЦЗ
8
Онур Байрамоглу
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Арикан
12
Кейбаши
66
Сивок
27
Феррари
19
Хильберт
15
Аурелио
28
Эрнст
14
Гути
11
Нобре
7
Куарежма
13
Бобо
4-4-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
17
Михалик
24
Юссуф
44
Алмейда
20
Гусев
5
Вукоевич
26
Еременко
7
Ярмоленко
7
Шевченко
0
Милевский
28
Эрнст
44
Гювен
44
Гювен
28
Эрнст
15
Аурелио
20
Уйсал
20
Уйсал
15
Аурелио
11
Нобре
9
Алмейда
9
Алмейда
11
Нобре
17
Михалик
3
Попов
3
Попов
17
Михалик
7
Ярмоленко
19
Гармаш
19
Гармаш
7
Ярмоленко
7
Шевченко
11
Кравец
11
Кравец
7
Шевченко
Остались в запасе
Бешикташ
Динамо К
8
Онур Байрамоглу
ЦП
1
Рушту
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
17
Экрем Даг
ЦП
Главный тренер
Бернд Шустер
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
8
Онур Байрамоглу
ЦП
1
Рушту
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
17
Экрем Даг
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Бешикташ - Динамо К
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:45 (прямая)
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