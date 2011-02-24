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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Бешикташ
Динамо К - Бешикташ: обзор матча 24 февраля 2011
Динамо К
24.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Бешикташ
3'
О. Вукоевич
55'
А. Ярмоленко
64'
О. Гусев
74'
А. Шевченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Бешикташ
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Шевченко
ГОЛ! 4:0!
А. Шевченко
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
О. Байрамоглу
️️️️
Гути
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Милевский
ГОЛ! 3:0!
О. Гусев
Пас отдал
М. Нинкович
Замена
М. Нинкович
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
М. Нобре
️️️️
У. Алмейда
Замена
И. Тораман
️️️️
М. Феррари
Желтая карточка
У. Алмейда
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Милевский
Желтая карточка
М. Аурелио
Травма
А. Шевченко
Желтая карточка
М. Феррари
ГОЛ! 1:0!
О. Вукоевич
Пас отдал
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Бешикташ
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЛЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
14
Гути
(К)
АП
13
Бобо
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Бешикташ
90
Умут Кая
ВР
1
Дженк Генен
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
44
Эрхан Гювен
ЦЗ
8
Онур Байрамоглу
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
11
Марсио Нобре
ЦФ
4-4-2
1
Шовковский
3
Попов
44
Алмейда
24
Юссуф
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
26
Еременко
5
Вукоевич
20
Гусев
0
Милевский
7
Шевченко
4-3-1-2
1
Рушту
19
Хильберт
66
Сивок
27
Феррари
12
Кейбаши
20
Уйсал
15
Аурелио
28
Эрнст
14
Гути
9
Алмейда
13
Бобо
7
Ярмоленко
36
Нинкович
36
Нинкович
7
Ярмоленко
0
Милевский
11
Кравец
11
Кравец
0
Милевский
7
Шевченко
10
Зозуля
10
Зозуля
7
Шевченко
14
Гути
8
Байрамоглу
8
Байрамоглу
14
Гути
27
Феррари
5
Тораман
5
Тораман
27
Феррари
9
Алмейда
11
Нобре
11
Нобре
9
Алмейда
Остались в запасе
Динамо К
Бешикташ
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Юрий Семин
44
Эрхан Гювен
ЦЗ
90
Умут Кая
ВР
1
Дженк Генен
ВР
17
Экрем Даг
ЦП
Главный тренер
Бернд Шустер
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
44
Эрхан Гювен
ЦЗ
90
Умут Кая
ВР
1
Дженк Генен
ВР
17
Экрем Даг
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Бернд Шустер
Статистика матча Динамо К - Бешикташ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:55 (прямая)
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