Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 26 января 2011
Наполи
26.01.2011, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Интер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Интер
ГОЛ!
К. Киву
4:5
ГОЛ!
Х. Йебда
4:4
ГОЛ!
Т. Мотта
3:4
ГОЛ!
К. Суньига
3:3
ГОЛ!
Г. Пандев
2:3
Пенальти не реализован!
Э. Лавесси
ГОЛ!
Э. Камбьяссо
2:2
ГОЛ!
М. Гамшик
2:1
ГОЛ!
С. Это'О
1:1
ГОЛ!
Э. Кавани
1:0
111'
Желтая карточка
Лусио
Замена
Х. Йебда
️️️️
М. Пациенца
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
Лусио
️️️️
И. Кордоба
Травма
И. Кордоба
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
Замена
М. Марига
️️️️
Д. Станкович
Травма
Д. Станкович
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
П. Каннаваро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
11
Кристиан Маджо
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ОП
3
Андреа Доссена
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Горан Пандев
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
4-1-3-2
16
Де Санктис
11
Маджо
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
5
Гаргано
3
Доссена
17
Гамшик
24
Пациенца
22
Лавесси
10
Кавани
4-2-3-1
12
Кастеллацци
13
Майкон
2
Кордоба
13
Раноккия
26
Киву
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Дзанетти
8
Мотта
21
Пандев
9
Это'О
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
24
Пациенца
8
Йебда
8
Йебда
24
Пациенца
2
Кордоба
2
Лусио
2
Лусио
2
Кордоба
5
Станкович
31
Марига
31
Марига
5
Станкович
Остались в запасе
Наполи
Интер
33
Маттео Джанельо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
33
Маттео Джанельо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Наполи - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Интер
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
10:04
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
10:04
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+