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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 09 января 2011
Манчестер Юнайтед
09.01.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
2'
Р. Гиггз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Замена
К. Смоллинг
️️️️
К. Эванс
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
Замена
М. Оуэн
️️️️
Чичарито
Желтая карточка
Андерсон
Замена
Андерсон
️️️️
Д. Флетчер
Замена
Д. Шелви
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Р. Бабел
️️️️
М. Родригес
Красная карточка
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. Флетчер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гиггз
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-3-1-2
29
Кушчак
27
Эвра
5
Фердинанд
30
Эванс
2
Рафаэл
16
Кэррик
24
Флетчер
11
Гиггз
17
Нани
14
Чичарито
10
Бербатов
4-4-2
25
Рейна
16
Келли
37
Шкртел
22
Аггер
6
Аурелио
14
Мейрелеш
6
Лейва
8
Джеррард
11
Родригес
7
Кейт
9
Торрес
30
Эванс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
30
Эванс
24
Флетчер
28
Андерсон
28
Андерсон
24
Флетчер
14
Чичарито
10
Оуэн
10
Оуэн
14
Чичарито
14
Мейрелеш
26
Шелви
26
Шелви
14
Мейрелеш
11
Родригес
8
Бабел
8
Бабел
11
Родригес
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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