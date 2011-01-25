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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Ипсвич Таун
Арсенал - Ипсвич Таун: обзор матча 25 января 2011
Арсенал
25.01.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
59'
Н. Бендтнер
64'
Л. Косиельни
77'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Ипсвич Таун
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Р. ван Перси
Замена
С. Насри
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 3:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Аршавин
Замена
Ш. О'Коннор
️️️️
К. Хили
Травма
Д. Уилшир
ГОЛ! 2:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
А. Аршавин
Замена
Д. Скотланд
️️️️
Т. Пришкин
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Д. Уилшир
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Б. Санья
16'
Травма
В. Щесны
12'
Травма
Б. Санья
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Никлас Бендтнер
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ипсвич Таун
13
Мартон Фулоп
ВР
21
Даррен О'Ди
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
7
Карлос Эдвардс
ПЗ
39
Марк Кеннеди
ОП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Колин Хили
ЦП
19
Дэвид Норрис
(К)
ПП
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Джуэлл
Арсенал
1
Джеймс Ши
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Ипсвич Таун
12
Арран Ли-Барретт
ВР
3
Шейн О'Коннор
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
2
Джэйми Петерс
ПЗ
13
Лучиано Кивелли
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Клиши
5
Джуру
6
Косиельни
3
Санья
10
Уилшир
15
Денилсон
28
Аршавин
4
Фабрегас
32
Бендтнер
32
ван Перси
4-1-3-2
13
Фулоп
7
Эдвардс
36
Маколи
17
Делэйни
21
О'Ди
39
Кеннеди
19
Норрис
24
Хили
7
Лидбиттер
13
Уикхэм
30
Пришкин
3
Санья
27
Эбуэ
27
Эбуэ
3
Санья
28
Аршавин
14
Насри
14
Насри
28
Аршавин
32
ван Перси
32
Уолкотт
32
Уолкотт
32
ван Перси
24
Хили
3
О'Коннор
3
О'Коннор
24
Хили
30
Пришкин
9
Скотланд
9
Скотланд
30
Пришкин
Остались в запасе
Арсенал
Ипсвич Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Арран Ли-Барретт
ВР
13
Лучиано Кивелли
ЦП
15
Томми Смит
ЦЗ
2
Джэйми Петерс
ПЗ
19
Люк Хиам
ЦП
Главный тренер
Пол Джуэлл
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
12
Арран Ли-Барретт
ВР
13
Лучиано Кивелли
ЦП
15
Томми Смит
ЦЗ
2
Джэйми Петерс
ПЗ
19
Люк Хиам
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Пол Джуэлл
Статистика матча Арсенал - Ипсвич Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
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3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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