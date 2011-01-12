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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ипсвич Таун - Арсенал
Ипсвич Таун - Арсенал: обзор матча 12 января 2011
Ипсвич Таун
12.01.2011, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Арсенал
78'
Т. Пришкин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ипсвич Таун - Арсенал
Замена
Р. Мюррей
️️️️
Т. Пришкин
Замена
К. Вела
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 1:0!
Т. Пришкин
Пас отдал
К. Хили
Замена
М. Шамах
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
А. Сонг
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
Д. О'Ди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
13
Мартон Фулоп
ВР
21
Даррен О'Ди
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
2
Джэйми Петерс
ПЗ
7
Карлос Эдвардс
ЦП
39
Марк Кеннеди
ЦП
24
Колин Хили
ЦП
19
Дэвид Норрис
(К)
ПВ
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Джуэлл
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ипсвич Таун
12
Арран Ли-Барретт
ВР
18
Том Истман
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
27
Реджи Ламбе
ЦП
13
Лучиано Кивелли
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Ронан Мюррей
ЦФ
Арсенал
5
Игнаси Микел
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-3-1-2
13
Фулоп
21
О'Ди
36
Маколи
17
Делэйни
2
Петерс
7
Эдвардс
39
Кеннеди
24
Хили
19
Норрис
13
Уикхэм
30
Пришкин
4-2-3-1
13
Щесны
27
Эбуэ
5
Джуру
6
Косиельни
3
Гиббс
10
Уилшир
15
Денилсон
32
Уолкотт
4
Фабрегас
28
Аршавин
32
Бендтнер
30
Пришкин
10
Мюррей
10
Мюррей
30
Пришкин
10
Уилшир
8
Сонг
8
Сонг
10
Уилшир
32
Бендтнер
27
Шамах
27
Шамах
32
Бендтнер
28
Аршавин
10
Вела
10
Вела
28
Аршавин
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Арсенал
12
Арран Ли-Барретт
ВР
18
Том Истман
ЦЗ
27
Реджи Ламбе
ЦП
13
Лучиано Кивелли
ЦП
15
Томми Смит
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Пол Джуэлл
5
Игнаси Микел
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Арран Ли-Барретт
ВР
18
Том Истман
ЦЗ
27
Реджи Ламбе
ЦП
13
Лучиано Кивелли
ЦП
15
Томми Смит
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Остались в запасе
5
Игнаси Микел
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
Главный тренер
Пол Джуэлл
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ипсвич Таун - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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