Пол Джуэлл
Тренер
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Джуэлл
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|28 сентября 1964
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Джуэлл
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|28 сентября 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ипсвич Таун
|45
|16
|17
|12
|Дата
|Матч
|18.08.2012
|Ипсвич Таун
|1 : 1
|Блэкберн
|21.08.2012
|Уотфорд
|0 : 1
|Ипсвич Таун
|25.08.2012
|Блэкпул
|6 : 0
|Ипсвич Таун
|01.09.2012
|Ипсвич Таун
|2 : 2
|Хаддерсфилд Таун
|15.09.2012
|Мидлсбро
|2 : 0
|Ипсвич Таун
|19.09.2012
|Ипсвич Таун
|0 : 2
|Вулверхэмптон
|22.09.2012
|Ипсвич Таун
|1 : 2
|Чарльтон
|29.09.2012
|Барнсли
|1 : 1
|Ипсвич Таун
|02.10.2012
|Брайтон
|1 : 1
|Ипсвич Таун
|06.10.2012
|Ипсвич Таун
|1 : 2
|Кардифф
|20.10.2012
|Халл Сити
|2 : 1
|Ипсвич Таун
|23.10.2012
|Ипсвич Таун
|1 : 2
|Дерби Каунти
|27.10.2012
|Ипсвич Таун
|0 : 3
|Шеффилд Уэнсдэй
|03.11.2012
|Бирмингем Сити
|0 : 1
|Ипсвич Таун
|06.11.2012
|Кристал Пэлас
|5 : 0
|Ипсвич Таун
|10.11.2012
|Ипсвич Таун
|2 : 1
|Бернли
|24.11.2012
|Ипсвич Таун
|1 : 1
|Питерборо Юнайтед
|27.11.2012
|Ипсвич Таун
|3 : 1
|Ноттингем Форест
|01.12.2012
|Болтон
|1 : 2
|Ипсвич Таун
|08.12.2012
|Ипсвич Таун
|3 : 0
|Миллуолл
|15.12.2012
|Лидс
|2 : 0
|Ипсвич Таун
|22.12.2012
|Ипсвич Таун
|1 : 1
|Бристоль Сити
|26.12.2012
|Чарльтон
|1 : 2
|Ипсвич Таун
|29.12.2012
|Вулверхэмптон
|0 : 2
|Ипсвич Таун
|01.01.2013
|Ипсвич Таун
|0 : 3
|Брайтон
|12.01.2013
|Кардифф
|0 : 0
|Ипсвич Таун
|19.01.2013
|Ипсвич Таун
|1 : 1
|Барнсли
|26.01.2013
|Бристоль Сити
|2 : 1
|Ипсвич Таун
|02.02.2013
|Ипсвич Таун
|4 : 0
|Мидлсбро
|09.02.2013
|Блэкберн
|1 : 0
|Ипсвич Таун
|16.02.2013
|Ипсвич Таун
|1 : 0
|Блэкпул
|19.02.2013
|Ипсвич Таун
|0 : 2
|Уотфорд
|23.02.2013
|Хаддерсфилд Таун
|0 : 0
|Ипсвич Таун
|02.03.2013
|Ипсвич Таун
|1 : 0
|Лестер
|05.03.2013
|Ноттингем Форест
|1 : 0
|Ипсвич Таун
|09.03.2013
|Питерборо Юнайтед
|0 : 0
|Ипсвич Таун
|16.03.2013
|Ипсвич Таун
|1 : 0
|Болтон
|30.03.2013
|Ипсвич Таун
|3 : 0
|Лидс
|01.04.2013
|Миллуолл
|0 : 0
|Ипсвич Таун
|06.04.2013
|Дерби Каунти
|0 : 1
|Ипсвич Таун
|13.04.2013
|Ипсвич Таун
|1 : 2
|Халл Сити
|16.04.2013
|Ипсвич Таун
|3 : 0
|Кристал Пэлас
|20.04.2013
|Шеффилд Уэнсдэй
|1 : 1
|Ипсвич Таун
|27.04.2013
|Ипсвич Таун
|3 : 1
|Бирмингем Сити
|04.05.2013
|Бернли
|2 : 0
|Ипсвич Таун