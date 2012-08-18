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    Пол Джуэлл - статистика

    Тренер
    Имя Пол
    Фамилия Джуэлл
    Гражданство Англия
    Дата рождения 28 сентября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ипсвич Таун 45 16 17 12
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2012 Ипсвич Таун 1 : 1 Блэкберн
    21.08.2012 Уотфорд 0 : 1 Ипсвич Таун
    25.08.2012 Блэкпул 6 : 0 Ипсвич Таун
    01.09.2012 Ипсвич Таун 2 : 2 Хаддерсфилд Таун
    15.09.2012 Мидлсбро 2 : 0 Ипсвич Таун
    19.09.2012 Ипсвич Таун 0 : 2 Вулверхэмптон
    22.09.2012 Ипсвич Таун 1 : 2 Чарльтон
    29.09.2012 Барнсли 1 : 1 Ипсвич Таун
    02.10.2012 Брайтон 1 : 1 Ипсвич Таун
    06.10.2012 Ипсвич Таун 1 : 2 Кардифф
    20.10.2012 Халл Сити 2 : 1 Ипсвич Таун
    23.10.2012 Ипсвич Таун 1 : 2 Дерби Каунти
    27.10.2012 Ипсвич Таун 0 : 3 Шеффилд Уэнсдэй
    03.11.2012 Бирмингем Сити 0 : 1 Ипсвич Таун
    06.11.2012 Кристал Пэлас 5 : 0 Ипсвич Таун
    10.11.2012 Ипсвич Таун 2 : 1 Бернли
    24.11.2012 Ипсвич Таун 1 : 1 Питерборо Юнайтед
    27.11.2012 Ипсвич Таун 3 : 1 Ноттингем Форест
    01.12.2012 Болтон 1 : 2 Ипсвич Таун
    08.12.2012 Ипсвич Таун 3 : 0 Миллуолл
    15.12.2012 Лидс 2 : 0 Ипсвич Таун
    22.12.2012 Ипсвич Таун 1 : 1 Бристоль Сити
    26.12.2012 Чарльтон 1 : 2 Ипсвич Таун
    29.12.2012 Вулверхэмптон 0 : 2 Ипсвич Таун
    01.01.2013 Ипсвич Таун 0 : 3 Брайтон
    12.01.2013 Кардифф 0 : 0 Ипсвич Таун
    19.01.2013 Ипсвич Таун 1 : 1 Барнсли
    26.01.2013 Бристоль Сити 2 : 1 Ипсвич Таун
    02.02.2013 Ипсвич Таун 4 : 0 Мидлсбро
    09.02.2013 Блэкберн 1 : 0 Ипсвич Таун
    16.02.2013 Ипсвич Таун 1 : 0 Блэкпул
    19.02.2013 Ипсвич Таун 0 : 2 Уотфорд
    23.02.2013 Хаддерсфилд Таун 0 : 0 Ипсвич Таун
    02.03.2013 Ипсвич Таун 1 : 0 Лестер
    05.03.2013 Ноттингем Форест 1 : 0 Ипсвич Таун
    09.03.2013 Питерборо Юнайтед 0 : 0 Ипсвич Таун
    16.03.2013 Ипсвич Таун 1 : 0 Болтон
    30.03.2013 Ипсвич Таун 3 : 0 Лидс
    01.04.2013 Миллуолл 0 : 0 Ипсвич Таун
    06.04.2013 Дерби Каунти 0 : 1 Ипсвич Таун
    13.04.2013 Ипсвич Таун 1 : 2 Халл Сити
    16.04.2013 Ипсвич Таун 3 : 0 Кристал Пэлас
    20.04.2013 Шеффилд Уэнсдэй 1 : 1 Ипсвич Таун
    27.04.2013 Ипсвич Таун 3 : 1 Бирмингем Сити
    04.05.2013 Бернли 2 : 0 Ипсвич Таун
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