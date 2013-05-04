Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пол Джуэлл - статистика

Англия
28 сентября 1964 (62)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ипсвич Таун
45
16
17
12
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бернли
2 : 0
04.05.2013
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ипсвич Таун
3 : 1
27.04.2013
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
20.04.2013
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
16.04.2013
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
13.04.2013
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
0 : 1
06.04.2013
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Миллуолл
0 : 0
01.04.2013
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
30.03.2013
Лидс
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
16.03.2013
Болтон
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 0
09.03.2013
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.03.2013
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
02.03.2013
Лестер
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
23.02.2013
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
19.02.2013
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
16.02.2013
Блэкпул
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
1 : 0
09.02.2013
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ипсвич Таун
4 : 0
02.02.2013
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бристоль Сити
2 : 1
26.01.2013
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
19.01.2013
Барнсли
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
0 : 0
12.01.2013
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
01.01.2013
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
29.12.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Чарльтон
1 : 2
26.12.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
22.12.2012
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
2 : 0
15.12.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
08.12.2012
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Болтон
1 : 2
01.12.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ипсвич Таун
3 : 1
27.11.2012
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
24.11.2012
Питерборо Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.11.2012
Бернли
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кристал Пэлас
5 : 0
06.11.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
03.11.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
27.10.2012
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
23.10.2012
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Халл Сити
2 : 1
20.10.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
06.10.2012
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Брайтон
1 : 1
02.10.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Барнсли
1 : 1
29.09.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
22.09.2012
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
19.09.2012
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
2 : 0
15.09.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
01.09.2012
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Блэкпул
6 : 0
25.08.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уотфорд
0 : 1
21.08.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.08.2012
Блэкберн
Главные новости
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
9
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+