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Расписание матчей
Панама - Сальвадор
Панама - Сальвадор: обзор матча 09 октября 2010
Панама
09.10.2010, суббота, 06:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Сальвадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Панама - Сальвадор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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