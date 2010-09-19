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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Торонто
Динамо Хьюстон - Торонто: обзор матча 19 сентября 2010
Динамо Хьюстон
19.09.2010, воскресенье, 04:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Торонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо Хьюстон - Торонто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Робертсон Стэдиум
Новости команд
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Динамо Хьюстон
Торонто
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
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