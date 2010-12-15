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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - ЦСКА
Спарта - ЦСКА: обзор матча 15 декабря 2010
Спарта
15.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
44'
В. Кадлец
15'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - ЦСКА
Замена
М. Матейовски
️️️️
Ю. Куцка
Замена
М. Земан
️️️️
Л. Сьонко
Замена
Л. Квеуке
️️️️
Я. Поданы
ГОЛ! 1:1!
В. Кадлец
Пас отдал
Я. Поданы
Желтая карточка
А. Дзагоев
20'
Травма
Е. Алдонин
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
З. Тошич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Даниэль Зитка
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
21
Эрих Брабец
(К)
ЦЗ
0
Адиба Бондоа
ПЗ
39
Якуб Поданы
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
77
Вацлав Кадлец
АП
7
Либор Сьонко
ПП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Дейвидас Шемберас
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
25
Элвир Рахимич
(К)
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спарта
44
Милан Свенгер
ВР
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
20
Милош Лачны
ЦФ
10
Иржи Скалак
ЦФ
9
Леонард Квеуке
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
ЦСКА
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-4-1-1
1
Зитка
3
Памич
2
Гейда
21
Брабец
0
Бондоа
39
Поданы
7
Вацек
33
Куцка
7
Сьонко
77
Кадлец
2
Бони
4-1-4-1
1
Чепчугов
8
Федотов
5
Шемберас
6
Березуцкий
42
Щенников
25
Рахимич
26
Секу
66
Дзагоев
20
Алдонин
18
Тошич
15
Нецид
33
Куцка
8
Матейовски
8
Матейовски
33
Куцка
39
Поданы
9
Квеуке
9
Квеуке
39
Поданы
7
Сьонко
9
Земан
9
Земан
7
Сьонко
Остались в запасе
Спарта
ЦСКА
20
Милош Лачны
ЦФ
10
Иржи Скалак
ЦФ
44
Милан Свенгер
ВР
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Хованек
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
20
Милош Лачны
ЦФ
10
Иржи Скалак
ЦФ
44
Милан Свенгер
ВР
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спарта - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ингварссон
(Хеслехольм)
Помощники судьи:
Фредерик Нильссон
Петер Вестерхольм (оба Швеция)
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:15 (прямая)
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