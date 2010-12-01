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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Штутгарт
Янг Бойз - Штутгарт: обзор матча 01 декабря 2010
Янг Бойз
01.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
4 : 2
Завершен
Штутгарт
39'
Д. Дежен
81'
С. Суттер
82'
Э. Маюка
87'
Э. Маюка
48'
П. Погребняк
68'
С. Шипплок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Штутгарт
Желтая карточка
А. Эль-Жемаль
ГОЛ! 4:2!
Э. Маюка
Пас отдал
С. Суттер
Желтая карточка
А. Регаццони
ГОЛ! 3:2!
Э. Маюка
ГОЛ! 2:2!
С. Суттер
Желтая карточка
К. Шпихер
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ф. Дежен
Замена
А. Регаццони
️️️️
С. Лулич
Замена
П. Функ
️️️️
М. Каморанези
ГОЛ! 1:2!
С. Шипплок
Пас отдал
М. Каморанези
Замена
М. Шнойвли
️️️️
Т. Дубе
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Погребняк
Замена
К. Шнойвли
️️️️
М. Костанцо
ГОЛ! 1:1!
П. Погребняк
ГОЛ! 1:0!
Д. Дежен
Желтая карточка
Элсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Тьерри Дубе
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
7
Элсон
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Янг Бойз
1
Роман Бюрки
ВР
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Марио Раймонди
ЛП
30
Ксавье Хохштрассер
ЦП
34
Альберто Регаццони
ЦФ
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-5-1
1
Вельфли
17
Шпихер
3
Эль-Жемаль
16
Аффольтер
13
Неф
19
Лулич
6
Дубе
23
Суттер
16
Костанцо
7
Дежен
24
Маюка
4-4-2
22
Циглер
4
Дежен
4
Бичакчич
5
Нидермайер
3
Молинаро
45
Каморанези
13
Ба
8
Кузманович
7
Элсон
88
Погребняк
22
Харник
19
Лулич
34
Регаццони
34
Регаццони
19
Лулич
16
Костанцо
20
Шнойвли
20
Шнойвли
16
Костанцо
6
Дубе
15
Шнойвли
15
Шнойвли
6
Дубе
45
Каморанези
13
Функ
13
Функ
45
Каморанези
4
Дежен
10
Дидави
10
Дидави
4
Дежен
88
Погребняк
22
Шипплок
22
Шипплок
88
Погребняк
Остались в запасе
Янг Бойз
Штутгарт
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
1
Роман Бюрки
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
30
Ксавье Хохштрассер
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
1
Роман Бюрки
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
30
Ксавье Хохштрассер
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Янг Бойз - Штутгарт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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